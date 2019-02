Volley, Superlega: domenica ancora Lube-Modena

Quattro giorni dopo la sfida in Champions League domenica (ore 20.30, diretta tv Rai Sport) torna subito Cucine Lube Civitanova-Azimut Leo Shoes Modena. Stavolta si gioca all’Eurosuole Forum e per l’ottava giornata di ritorno di SuperLega: obiettivo di Stankovic e compagni bissare la vittoria ottenuta in chiave europea al PalaPanini mercoledì scorso e blindare così il terzo posto proprio dall’assalto dei modenesi (a -5 dai cucinieri in graduatoria). Si tratta già della quinta gara con gli emiliani in questa stagione, si trovano di fronte dunque due squadre che si conoscono ormai a memoria, anche se Modena dovrà fare a meno dell’atteso ex di turno Christenson, fermo dopo un intervento al ginocchio. Oggi i cucinieri sono tornati al lavoro con una seduta di pesi al mattino e di tecnica al pomeriggio, sabato altro allenamento tecnico prima della consueta seduta della domenica mattina.

Ultimi biglietti disponibili, come acquistarli

Ricordiamo innanzitutto che gli abbonamenti sono validi per assistere al match. Si va verso il sold out: ultimissimi biglietti in vendita online, collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova venerdì, sabato dalle 17.00 alle 19.30 (domenica giorno della gara anche mattino 10.00-13.00) fino ad esaurimento tagliandi.



Alla scoperta dell’avversario Azimut Leo Shoes Modena

Coach Velasco sarà ovviamente ancora senza Micah Christenson, dunque regia affidata all’olandese Keemink in diagonale con Ivan Zaytsev. Confermati gli schiacciatori Urnaut-Bednorz, al centro ci sarà Holt con il consueto ballottaggio tra Anzani e Mazzone per il secondo posto. Il libero è Rossini.

Parla Ferdinando De Giorgi (allenatore Cucine Lube Civitanova)

“Domenica si replica la sfida contro Modena, a soli quattro giorni dal match di Champions League. Dobbiamo pensare, però, che si tratta di un’altra partita perché stavolta si gioca per la SuperLega. Arriviamo a questa gara finalmente dopo un giorno di riposo al termine di un periodo intenso per ricaricare le batterie, poi da oggi siamo tornati di nuovo al lavoro per preparare al meglio una nuova sfida con gli emiliani. Cercheremo di migliorare alcuni aspetti prendendo spunto dalla gara di mercoledì, prestando massima attenzione su ogni singolo pallone per ottenere il nostro obiettivo”.

Parla Max Holt (centrale Azimut Leo Shoes Modena)

“Giochiamo ancora una volta contro una squadra di altissimo livello, Civitanova non ha bisogno di particolari descrizioni, parlano i grandi giocatori che schiera in campo ogni gara. Abbiamo perso 4 gare consecutive vogliamo assolutamente fermare questa scia negativa. Sarà durissima, ma ci proveremo in ogni modo”

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Azimut Leo Shoes Modena

L’ottava giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca sarà diretta da Mauro Goitre di Torino e Marco Zavater di Roma.

Match numero 93 con Modena, quinta volta stagionale

E’ la super-classica del campionato italiano: siamo alla gara numero 93 tra Lube e Modena. Bilancio di 51 vittorie biancorosse contro le 41 gialloblù. E siamo addirittura già al quinto incrocio della stagione attuale: le due squadre già si sono incontrate nella Semifinale di Supercoppa (vinta dai modenesi al tie break), nel match di andata di SuperLega e nelle due sfide del girone di Champions League (tre vittorie Lube).

Tanti gli ex in campo

Jacopo Massari a Modena nel 2016-2017, Bruno Mossa De Rezende a Modena nel 2010-2011 (dall’1 aprile 2011), dal 2014 (3/01) al 2016 e nel 2017-2018, Denys Kaliberda a Civitanova nel 2016-2017, Ivan Zaytsev a Civitanova dal 2012 al 2014. Un altro ex in rosa con Modena è Micah Christenson (a Civitanova dal 2015 al 2018) ma domenica non sarà del match.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Enrico Diamantini – 8 attacchi vincenti ai 500, Osmany Juantorena – 26 punti ai 3800, Dragan Stankovic – 15 punti ai 2100 (Cucine Lube Civitanova); Daniele Mazzone – 4 muri vincenti ai 400, Tine Urnaut – 20 punti ai 2900 (Azimut Leo Shoes Modena).

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Azimut Leo Shoes Modena

Diretta tv Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).