Volley, Superlega: Lube in trasferta a Sora

Torna a giocare in trasferta la Cucine Lube Civitanova dopo tre gare casalinghe consecutive: stavolta sarà SuperLega, domenica (ore 18, diretta streaming Lega Volley Channel) i cucinieri scendono in campo al Pala Coccia di Veroli per affrontare la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora nella settima giornata di ritorno di Regular Season. Sempre la corsa ai primi posti della classifica è nel mirino degli uomini di Fefè De Giorgi, che cercano punti importanti anche dalla trasferta laziale per proseguire la marcia positiva nel massimo campionato al giro di boa del girone di ritorno, contro una squadra che venderà cara la pelle in ottica salvezza. Sabato pomeriggio ultimo allenamento all’Eurosuole Forum di Civitanova, poi la partenza per Veroli.

Alla scoperta dell’avversario Globo Banca del Popolare Frusinate Sora

Il tecnico di Sora Mario Barbiero punta tutto sul bomber serbo Petkovic, opposto in diagonale con il regista polacco Kedzierski. Al centro ci saranno i giovani Caneschi e Di Martino, a schiacciare coppia straniera formata dal brasiliano Joao Rafael e dallo statunitense Fey. Il libero è Bonami.



Parla Fefè De Giorgi (allenatore Cucine Lube Civitanova)

” Riprendiamo subito ad allenarci dopo l’impegno di Champions League che ci ha permesso di passare il turno: la nostra attenzione si sposta immediatamente sulla trasferta di Veroli contro Sora in SuperLega Credem Banca. Ci prepariamo a battagliare di nuovo, abbiamo visto Sora giocare a Milano in particolare nei primi due set con grande efficacia: per strappare un risultato importante per la classifica servirà un’ottima prestazione e massima attenzione da parte nostra”.

Parla Maurizio Colucci (vice allenatore Globo Banca del Popolare Frusinate Sora)

“Con Civitanova sarà un match interessante nel quale servirà assolutamente fare un’ottima partita in quanto il valore del nostro avversario è altissimo. Vogliamo lottare, giocare con responsabilità, e approfittare di una gara contro un avversario così forte. Sarà un match dove avremo tutto da guadagnare. Rispetto all’ultima gara con Milano però, dovremo migliorare in attacco e dare continuità al servizio. In campo dobbiamo mettere quello che sappiamo fare e giocare con più personalità, responsabilità e consapevolezza di quello che possiamo fare. In tutto l’arco della partita bisogna saper soffrire, gestire al meglio le occasioni e le opportunità”.

Gli arbitri di Globo Banca del Popolare Frusinate Sora – Cucine Lube Civitanova

La settima giornata di ritorno sarà diretta da Umberto Zanussi di Treviso e Gianluca Cappello di Siracusa.

Sesta sfida in assoluto tra Lube e Sora

Sesta volta nella storia tra Cucine Lube Civitanova e Sora, finora tutti i precedenti sono legati alla Regular Season di SuperLega e vedono 5 vittorie in altrettante gare ottenute dai cucinieri. Nel match di andata giocato a novembre vittoria 3-0 per Stankovic e compagni.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Tsvetan Sokolov – 25 punti ai 3100 e – 10 attacchi vincenti ai 2500, Dragan Stankovic – 15 punti ai 2100 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire Globo Banca del Popolare Frusinate Sora – Cucine Lube Civitanova

Diretta web tv su Lega Volley Channel (Elevensports.it). Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).