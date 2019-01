Volley, Superlega: Lube-Monza atto secondo

Ancora Monza sulla strada della Cucine Lube Civitanova: domenica all’Eurosuole Forum (ore 18, diretta streaming Lega Volley Channel), soltanto tre giorni dopo la lunghissima sfida dei Quarti di Finale di Coppa Italia vinta dopo una battaglia all’ultimo punto, gli uomini di Fefè De Giorgi (senza Juantorena) sfidano ancora il Vero Volley. Stavolta si gioca per la Regular Season di SuperLega, sesta giornata del girone di ritorno: i cucinieri vogliono confermare la bella vittoria di Trento di domenica scorsa per proseguire la corsa nelle posizioni più alte della classifica, difendendo il terzo posto dall’assalto di Modena (a -1) e con un occhio alle prime due posizioni, distanti rispettivamente 4 e 3 punti. La gara di Coppa Italia ha dimostrato che Monza è una formazione coriacea e capace di giocare un’ottima pallavolo: massima attenzione per ottenere un’altra vittoria di fronte al pubblico di casa.

Biglietti disponibili, come acquistarli

Ricordiamo innanzitutto che gli abbonamenti sono validi per assistere al match. Biglietti in vendita online, collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova sabato dalle 17.00 alle 19.30 (domenica giorno della gara anche mattino 10.00-13.00). Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti. Chi ha acquistato il biglietto per il match di Coppa Italia di giovedì scorso ha il diritto al 50% di sconto per il match di domenica sullo stesso settore.



Alla scoperta dell’avversario Vero Volley Monza

Coach Fabio Soli, sempre privo dell’ucraino Plotnytskyi, dovrebbe ripartire dalla formazione del match di giovedì scorso: diagonale palleggiatore-opposto formata da Orduna-Ghafour, al centro Beretta-Yosifov, in banda Botto-Dzavoronok. Il libero è Rizzo.

Parla Jacopo Massari (schiacciatore Cucine Lube Civitanova)

“Domenica dovremo essere bravi a scendere in campo determinati e concentrati, per conquistare la partita con Monza, senza pensare alla sfida di giovedì sera in Coppa Italia che comunque ci ha insegnato a soffrire fino in fondo senza mollare, raggiungendo l’obiettivo Final Four. Sappiamo che loro sanno metterci in difficoltà e giocare un’ottima pallavolo: in palio ci sono punti importanti per la classifica di Regular Season e vogliamo prenderci un’altra vittoria di fronte ai nostri tifosi. Bisognerà avere pazienza contro una squadra che difende molto, pensare soprattutto al nostro gioco ed essere più efficaci possibili”.

Parla Andrea Galliani (schiacciatore Vero Volley Monza)

“Dispiace per come è andata la gara di Coppa Italia visto che avevamo una grande occasione che non siamo riusciti a sfruttare per pochissimo. Quando si hanno occasioni del genere per chiudere una gara, soprattutto con una big, perdere così lascia certamente amarezza. Allo stesso tempo, però, abbiamo anche tanta voglia di reagire per portare a casa punti importanti in chiave classifica. Cercheremo di replicare la bella prova espressa al servizio e in attacco di giovedì, usando anche l’orgoglio ed il carattere per provare a mettere Civitanova di nuovo in difficoltà”

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza

La sesta giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca sarà diretta da Giorgio Gnani di Ferrara e Dominga Lot di Treviso.

Sfida numero 11, finora Lube sempre vincente

Dopo la gara di giovedì sera in Coppa Italia, siamo a 10 vittorie su altrettante sfide tra Lube e Monza. Domenica si gioca l’undicesimo match tra le due formazioni.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Stefano Giannotti – 7 punti ai 2000 (Vero Volley Monza).

In Carriera: Tsvetan Sokolov – 17 attacchi vincenti ai 2500 (Cucine Lube Civitanova); Thomas Beretta – 1 punto ai 1900, Paul Buchegger – 2 battute vincenti alle 100, Andrea Galliani – 3 muri vincenti ai 200, Stefano Giannotti – 5 attacchi vincenti ai 2000 (Vero Volley Monza).

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza

Diretta streaming Lega Volley Channel con la telecronaca di Gianluca Pascucci. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).