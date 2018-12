Volley, Superlega: Lube ospita Castellana nell’anticipo

Penultima giornata di andata di SuperLega Credem Banca per la Cucine Lube Civitanova, che nell’anticipo televisivo di sabato (ore 18.30, diretta tv Rai Sport) riceve all’Eurosuole Forum la BCC Castellana Grotte, attuale fanalino di coda della classifica.

I biancorossi, che saranno guidati in panchina anche domani da coach Marco Camperi, cercano il bis dopo la vittoria di mercoledì scorso con Latina per guadagnare altri fondamentali punti nel rush finale del girone di andata di Regular Season, che determinerà la griglia dei Quarti di Finale di Coppa Italia. Massima attenzione e concentrazione in casa cuciniera contro i pugliesi del nuovo tecnico Vincenzo Di Pinto, ex di turno della gara, arrivato in corsa sulla panchina della Bcc.

Biglietti disponibili, come acquistarli



Ricordiamo innanzitutto che gli abbonamenti sono validi per assistere al match. Biglietti in vendita online, collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova venerdì dalle 17.00 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 fino ad inizio gara. Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

Alla scoperta dell’avversario Bcc Castellana Grotte

Coach Vincenzo Di Pinto, appena arrivato sulla panchina pugliese al posto di Paolo Tofoli, dovrebbe puntare sulla diagonale palleggiatore-opposto formata da Falaschi e dai 217 cm del brasiliano Renan come opposto. Al centro c’è l’australiano Zingel in coppia con il giovane Scopelliti (in alternativa a disposizione l’esperto De Togni), schiacciatori l’iraniano Mirzajanpour e il polacco Wlodarczyk. Il libero è Cavaccini.

Parla Dragan Stankovic (centrale Cucine Lube Civitanova)

“Dopo la vittoria di mercoledì vogliamo continuare sulla stessa strada: come Latina anche Castellana Grotte verrà a Civitanova per giocare con il braccio sciolto e al 100%, dunque dovremo prestare la massima attenzione per imporre il nostro gioco e portare a casa altri tre punti fondamentali per la classifica, visto che siamo proprio in conclusione del girone di andata, anche in ottica quarti di finale di Coppa Italia. Andiamo avanti tutti insieme con in mente lo stesso obiettivo e scendiamo in campo per dare il massimo”.

Parla Vincenzo Di Pinto (allenatore Bcc Castellana Grotte)

“Ci aspetta sulla carta un match a pronostico chiuso contro una corazzata come la Lube. Ogni occasione però sarà buona per migliorare e preparare le due sfide di fine anno contro Sora e Vibo nelle quali si deciderà gran parte del nostro cammino. La squadra deve ritrovare coraggio ed entusiasmo in ogni frangente anche in gare come quella di sabato che ti mette di fronte tanti campioni”.

Gli arbitri di Cucine Lube Civitanova – Bcc Castellana Grotte

La decima giornata di andata sarà diretta da Luca Saltalippi di Perugia e Ubaldo Luciani di Ancona.

Settima gara con i pugliesi

Siamo al match numero 7 tra Lube e Castellana Grotte: finora 4 vittorie dei cucinieri contro 2 dei pugliesi. Nella scorsa stagione una vittoria per parte con il fattore campo rispettato.

Un solo ex in campo

Enrico Cester a Castellana Grotte nel 2012-2013.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Osmany Juantorena – 28 attacchi vincenti ai 3000 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire Cucine Lube Civitanova – Bcc Castellana Grotte

Diretta tv Rai Sport con il commento di Marco Fantasia e Claudio Galli. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli. Aggiornamenti live anche su profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).