Volley, Superlega: oggi anticipo Perugia-Lube

Torna il big match tra Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia: nell’anticipo televisivo di sabato (ore 18.00, diretta tv Rai Sport) al PalaBarton i cucinieri sfidano i campioni d’Italia nella quarta giornata di ritorno. Match molto importante soprattutto per la classifica, le due formazioni sono infatti divise da un solo punto in graduatoria (secondo posto per gli umbri, terzo per i biancorossi) e vincere la gara significherebbe restare in scia alla capolista Trento oltre che evitare un possibile sorpasso da parte di Modena, che segue a brevissima distanza al quarto posto in classifica. Da una parte gli uomini di De Giorgi vogliono confermare i progressi fatti vedere nelle sette vittorie consecutive conquistate, mentre dall’altro lato i ragazzi di Bernardi puntano a riscattare la sconfitta rimediata sabato scorso nello scontro diretto a Trento. Oggi l’ultimo allenamento all’Eurosuole Forum per Stankovic e compagni, poi la partenza per Perugia.

Alla scoperta dell’avversario Sir Safety Conad Perugia

Punti di riferimento in attacco per il tecnico Lorenzo Bernardi lo schiacciatore cubano naturalizzato polacco Wilfredo Leon e l’opposto serbo Atanasijevic. Completano la formazione il regista argentino De Cecco, l’altro martello Lanza, il centrale ex Lube Podrascanin insieme al compagno di reparto Galassi (in ballottaggio con Ricci). Max Colaci è il libero.



Parla Dragan Stankovic (centrale Cucine Lube Civitanova)

“Torniamo a giocare in un palasport che conosciamo molto bene, teatro di tante battaglie e già assaggiato in questa stagione nella Finale terzo posto di Supercoppa italiana. Stavolta, però, si gioca per il campionato e sarà una sfida fondamentale per la classifica, tra le due squadre al secondo e terzo posto, divise soltanto da un punto. Vogliamo riscattare il ko casalingo nel match di andata e provare il sorpasso in graduatoria, servirà una grande Lube per ottenere questo traguardo, in trasferta e contro una formazione che vorrà rifarsi dopo la sconfitta di Trento. Da parte nostra vogliamo confermare la nostra crescita e proseguire la serie di vittorie, domani sarà il primo appuntamento di un difficile trittico di sfide lontano da casa e conquistare un buon risultato a Perugia sarebbe un ottimo inizio”.

Parla Fabio Ricci (centrale Sir Safety Conad Perugia)

“Domani c’è quella che, per definizione, è una “partita importante”. Lo è per tanti motivi. Per riprendere a vincere ed a far punti, per tenere dietro in classifica la Lube che ci tallona ad un punto e nello stesso tempo per non perdere terreno da Trento capolista. E poi è importante per noi per riprendere a giocare bene, a macinare la nostra pallavolo, ad intraprendere nuovamente il ruolino di marcia che avevamo prima. Sarà una partita dura ovviamente perché la Lube è forte ed ha in più Kovar che può dar loro una grande mano in posto quattro. Ma siamo davanti alla nostra gente e vogliamo tutti tornare alla vittoria”.

Gli arbitri di Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova

La quarta giornata di ritorno sarà diretta da Daniele Rapisarda di Udine e Alessandro Tanasi di Siracusa.

Match numero 35 della storia contro la Sir

Continua a salire il numero di sfide tra Lube e Perugia, sarà la numero 35: bilancio in perfetta parità in 17 vittorie per parte. E’ la terza gara stagionale, dopo la Finale terzo posto di Supercoppa (vinta 3-1 dai biancorossi in Umbria) e la gara di andata di SuperLega (vittoria umbra 3-0 a Civitanova).

Gli ex di turno

Marko Podrascanin a Civitanova dal 2008 al 2016, Fabio Ricci a Civitanova nel 2012-2013 (settore giovanile).

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Luciano De Cecco – 1 muro vincente ai 200, Marko Podrascanin – 5 muri vincenti ai 600 (Sir Safety Conad Perugia); Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Dore Della Lunga – 7 attacchi vincenti ai 1000, Nicholas Hoag – 6 attacchi vincenti ai 500 (Sir Safety Conad Perugia); Enrico Cester – 12 punti ai 1900, Jiri Kovar – 4 punti ai 1600 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova

Diretta tv Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. Aggiornamenti live anche su profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).