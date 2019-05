Volley, tanti atleti Lube convocati nelle Nazionali

Come ogni stagione estiva dedicata alle attività della Nazionali, ci sarà tanta Cucine Lube Civitanova in campo nel Mondo grazie agli atleti biancorossi che prenderanno parte alle varie competizioni per difendere i colori delle rispettive bandiere. Si parte con la Volley Nations League 2019, il rinnovato torneo FIVB che avrà inizio venerdì 31 maggio e si concluderò con le Finali di Chicago (USA) dal 10 al 14 luglio.

Tra gli azzurri di Chicco Blengini, che vedremo anche dal vivo all’Eurosuole Forum di Civitanova per il test match del 24 luglio contro la Slovenia(biglietti in vendita su Vivaticket e al botteghino Eurosuole Forum), ci sono i biancorossi Fabio Balaso e Diego Cantagalli, entrambi inseriti nella lista dei 25 prescelti per il torneo. Per ogni singola tappa il ct sceglierà 14 atleti, e proprio il libero veneto campione d’Italia e d’Europa con la Cucine Lube Civitanova sarà protagonista della prima tappa a Jiangmen, in Cina, dal 31 maggio al 2 giugno.Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv sul canale NOVE.

Gli atleti della Cucine Lube Civitanova saranno protagonisti in VNL non solo con la maglia dell’Italia, ma anche con le Nazionali di Brasile e Polonia, che proprio nella prima tappa del torneo si troveranno di fronte nel raggruppamento di Katowice. Con i verdeoro grande attesa per l’esordio assoluto dello schiacciatore biancorosso Yoandy Leal, mentre con la Polonia in campo il centrale Mateusz Bieniek, neo acquisto del Club cuciniero. A Katowice, domenica alle 17.00, il match tra polacchi e brasiliani. Con il Brasile, naturalmente, inserito tra i 25 di VNL anche il regista Bruno Rezende, che non sarà però presente nella prima tappa del torneo FIVB.



Il calendario degli azzurri nella VNL (ora italiana)

Pool 1 – Jiangmen, Cina (31 maggio-2 giugno)

31/5: Iran-Italia (ore 10); Cina-Germania (ore 14)

1/6: Italia-Germania (ore 10), Cina-Iran (ore 14)

2/6: Germania-Iran (ore 10), Cina-Italia (ore14)

Pool 6 – Ufa, Russia (7-9 giugno)

7/6: Italia-USA (ore 13), Russia-Portogallo (ore 16)

8/6: Italia-Portogallo (ore 13), Russia-USA (ore 16)

9/6: Portogallo-USA (ore 13), Russia-Italia (ore 16)

Pool 10 – Varna, Bulgaria (14-16 giugno)

14/6: Giappone-Italia (ore 16), Bulgaria-Australia (ore 19:40)

15/6: Australia-Italia (ore 16), Bulgaria-Giappone (ore 19:40)

16/6: Giappone-Australia (ore 16), Italia-Bulgaria (ore 19:40)

Pool 14 – Milano, Italia (21-23 giugno)

21/6: Polonia-Argentina (ore 17), Italia-Serbia (ore 20)

22/6: Polonia-Serbia (ore 17), Italia-Argentina (ore 20)

23/6: Argentina-Serbia (ore 17), Italia-Polonia (ore 20)

Pool 18 – Brasilia, Brasile (28-30 giugno)

28/6: Italia-Canada (ore 22)

29/6: Brasile-Francia (ore 1.00), Francia-Italia (ore 22)

30/6: Brasile-Canada (ore 1.00), Francia-Canada (ore 21), Brasile-Italia (ore 24)