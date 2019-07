Volley, terminate le iscrizioni ai campionati di A1, A2 e A3

È scaduto oggi, mercoledì 3 luglio, il termine per la presentazione dei documenti di ammissione ai Campionati di SuperLega, Serie A2 e Serie A3 Credem Banca 2019/2020.

La Commissione Ammissione Campionati della Lega Pallavolo Serie A inizia ora l’esame dei moduli consegnati dai Club aventi diritto. La Commissione chiuderà il verbale entro giovedì 11 luglio e consegnerà alla FIPAV e al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo l’elenco ufficiale delle formazioni partecipanti al 75° Campionato Serie A Credem Banca.

In SuperLega, tutti i 13 Club aventi diritto hanno presentato documentazione. Si delinea dunque il quadro del massimo campionato 2019-20.



Hanno presentato richiesta d’iscrizione al Campionato di SuperLega Credem Banca 2019/20:

Volley Lube Civitanova (MC)

Top Volley Latina

Powervolley Milano 2.0

Modena Volley Punto Zero

Vero Volley Monza

Pallavolo Padova

Sir Safety Umbria Volley Perugia

You Energy Volley Piacenza

Porto Robur Costa Ravenna

Argos Volley Sora (FR)

Trentino Volley (TN)

BluVolley Verona

Callipo Sport Vibo Valentia

Per la Serie A2, tutte le 12 domande attese sono state consegnate: Marconi Volley Spoleto (PG) e New Real Volley Gioia del Colle (BA) hanno rinunciato, consentendo a Rinascita Lagonegro e Impavida Pallavolo Ortona la presentazione della iscrizione alla Serie. La FIPAV, come già aveva ufficializzato, non iscriverà il Club Italia.

In Serie A3 sono 23 le documentazioni pervenute: come noto, Lube Volley ha acquisito il titolo del Volley Potentino Potenza Picena con l’obiettivo del progetto giovani, Volley Team San Donà di Piave (VE) da Top Volley Lamezia, Alto Adige Volley Suedtirol Bolzano da Pag Volley Taviano. Ha rinunciato Volley Misterbianco Catania, mentre hanno avanzato richiesta come Società riserva Area Brutia Volley Team Cosenza, Volley Modica, Trentino Volley. Avevano inoltre preannunciato richiesta di integrazione in Serie A3 Tricase Volley, Pallavolo Bari e Normanna Aversa che non hanno però perfezionato la domanda nei termini previsti dal regolamento.

Hanno presentato richiesta d’iscrizione al Campionato di Serie A2 Credem Banca 2019/20:

Olimpia Pallavolo Bergamo

Atlantide Pallavolo Brescia

Libertas Brianza Cantù (CO)

Matervolley Castellana Grotte (BA)

New Mater Castellana Grotte (BA)

Polisportiva Rinascita Lagonegro (PZ)

Pallavolo Massa

VBC Mondovì (CN)

Impavida Pallavolo Ortona (CH)

Volley Tricolore Reggio Emilia

Lupi Santa Croce (PI)

Emma Villas Vitt Siena

Hanno presentato richiesta d’iscrizione al Campionato di Serie A3 Credem Banca 2019/20:

Pallavolo Azzurra Alessano (LE)

Pallavolo Cisano Bergamasco (BG)

Cuneo Sport 2018

M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina (FM)

Volley Leverano (LE)

Polisportiva Montalbano Arena Macerata

Centro Sportivo Prata di Pordenone

Roma Volley Club

Polisportiva Tuscania (VT)

Diavoli Rosa Brugherio (MB)

Virtus Volley Fano (PU)

Pallavolo Motta di Livenza (TV)

Gis Pallavolo Ottaviano (NA)

Pallavolo Franco Tigano Palmi (RC)

Delta Volley Porto Viro (RO)

Sabaudia Pallavolo (LT)

Volley Parella Torino

Volley Lube Civitanova (MC)

Volley Team San Donà di Piave (VE)

Alto Adige Volley Suedtirol Bolzano

Volley Modica (RG)

Trentino Volley (TN)

Area Brutia Volley Team Cosenza