Volley, terremoto Lube: Medei si dimette

La proprietà e la dirigenza di A.S. Volley Lube, dopo l’incontro odierno con il tecnico Giampaolo Medei, hanno preso atto della volontà dell’allenatore di rassegnare le dimissioni con effetto immediato.

Dopo un profondo chiarimento tra le parti, la società ha deciso di accettare la scelta fatta da Medei, affidando momentaneamente la squadra al tecnico Marco Camperi.

A.S. Volley Lube intende ringraziare il tecnico Giampaolo Medei per il lavoro svolto in un anno e mezzo di collaborazione, per la grande professionalità, per il coraggio e la coerenza dimostrati anche in questa circostanza.



Ora i tifosi sono in attesa di novità in merito alla conduzione tecnica.