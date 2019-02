Volley, tifosi Lube organizzano trasferta Siena

Organizzazione trasferte tifosi: novità e info per il match a Siena del 24 febbraio

Il responsabile dei rapporti con la tifoseria, Giuseppe Cozzi, per l’organizzazione delle future trasferte tifosi per seguire la Cucine Lube Civitanova si avvarrà della collaborazione del Club di tifosi “Lube nel Cuore”. Il Club si occuperà direttamente di prenotazioni e informazioni riguardo le trasferte, a partire dal prossimo impegno dei cucinieri a Siena il 24 febbraio per la nona giornata di ritorno di SuperLega.

Informazioni e prenotazioni trasferta a Siena 24 febbraio



– Tel. 334/9375772 (Laura) dalle ore 10.00 alle ore 12.00

– Tel. 340/2831166 (Rosalba) dalle ore 16.00 alle ore 19.30

– presso l’Eurosuole Forum in occasione del match con Modena del 17 febbraio