Volley, tifosi Lube preparano trasferta a Modena

La società della Lube organizza la trasferta in pullman per seguire il derby italiano di Champions League tra Cucine Lube Civitanova e Azimut Leo Shoes Modena, quinta giornata della fase a gironi, che si giocherà al PalaPanini di Modena mercoledì 13 febbraio, inizio gara ore 20.30.

Costo della trasferta € 30,00 (pullman e biglietto). Partenza da Macerata ore 15.00. Partenza da Civitanova ore 15.30.

Prenotazioni martedì 5 e mercoledì 6 febbraio all’Eurosuole Forum (orario 16.00-19.30) oppure contattare telefonicamente (no messaggi) il 340-8609198 (sig. Giuseppe Cozzi) nei medesimi giorni ed orari.



La squadra marchigiana ha bisogno della spinta dei suoi tifosi per continuare nel suo momento magico in stagione in Superlega e Champions.