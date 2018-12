Volley, torna la Superlega: Lube a Busto Arsizio

Riprende dal PalaYamamay di Busto Arsizio il percorso in SuperLega Credem Banca della Cucine Lube Civitanova. Domenica 9 (ore 18.00, diretta Lega Volley Channel) i cucinieri scendono in campo contro la Revivre Axopower Milano per l’undicesima giornata di andata di Regular Season. Dopo l’avventura nel Mondiale per Club, Stankovic e compagni vogliono riprendere il percorso vincente nel massimo campionato temporaneamente abbandonato lo scorso 18 novembre (vittoria al PalaPanini su Modena) per lasciare spazio al torneo iridato. Obiettivo tre punti per mantenere il secondo posto in classifica (i biancorossi hanno una gara in meno rispetto a Modena e Perugia, da recuperare mercoledì prossimo contro Latina). Venerdì pomeriggio l’ultimo allenamento all’Eurosuole Forum, poi sabato la partenza per la Lombardia e giornata interamente dedicata al viaggio.

Alla scoperta dell’avversario Revivre Axopower Milano

La formazione di Andrea Giani ha confermato la diagonale palleggiatore-opposto della scorsa stagione, formata dal giovane Sbertoli e dalla rivelazione olandese Abdel-Aziz, top scorer dei meneghini. Al centro lo sloveno ex Trento Kozamernik e Matteo Piano, in banda il canadese Maar e il francese ex Piacenza Clevenot. Il libero è l’ex Lube Nicola Pesaresi, tricolore in biancorosso nel 2017.



Parla Giuseppe Cormio (ds Cucine Lube Civitanova)

“Siamo desiderosi di vedere nuovamente in campo la nostra squadra dopo la delusione cocente del Mondiale per Club. Per arrivarci nel migliore dei modi abbiamo lavorato sodo tutta la settimana, favoriti anche da una buona condizione fisica generale. Non credo che si possa neppure pensare o parlare dello sforzo fisico delle 5 partite giocate in 7 giorni in Polonia o dei viaggi, perché la voglia di tornare al campionato e ai tre punti è tale che ci farà superare ogni situazione di handicap. Il nostro avversario è di grande livello ed ha recuperato già da diverse settimane alcuni suoi giocatori che nella prima fase della stagione hanno, con la loro assenza, sicuramente penalizzato l’attuale classifica della formazione di Giani. Massimo rispetto, quindi, per la quinta in classifica della SuperLega ma massima determinazione per vincere e convincere”.

Parla Stephen Maar (schiacciatore Revivre Axopower Milano)

“Iniziamo con domenica una serie di partite molto difficile con squadra di alto livello. Sappiamo che non sarà facile ma, dopo la vittoria contro Verona, abbiamo lavorato con tranquillità in settimana per cercare di arrivare preparati al meglio. Affronteremo Civitanova che vorrà certamente riscattare la delusione della finale del mondiale per club. Siamo consapevoli che non abbiamo i favori del pronostico, ma abbiamo le carte in regola per metterli in difficoltà e dovremo cercare di stare quanto più attaccati alla partita per poter portare a casa dei punti importanti”.

Gli arbitri di Revivre Axopower Milano – Cucine Lube Civitanova

L’undicesima giornata di andata sarà diretta da Sandro La Micela di Trento e Dominga Lot di Treviso.

Sfida numero 9 con Milano, finora Lube sempre vincente

Le due formazioni si incontrano per la quinta stagione di fila in SuperLega: finora la Cucine Lube Civitanova ha sempre ottenuto la vittoria nelle 8 gare finora disputate con i milanesi

Pesaresi ex in campo

Nicola Pesaresi a Civitanova dal 2004 al 2009 (Giovanili) e nella stagione 2016-2017.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Enrico Cester – 3 attacchi vincenti ai 1000, Osmany Juantorena – 5 punti ai 2500, Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Trevor Clevenot – 16 punti ai 1000 (Revivre Axopower Milano).

Come seguire Revivre Axopower Milano – Cucine Lube Civitanova

Diretta streaming Lega Volley Channel. Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. Aggiornamenti live anche su profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).