Volley, Torneo Viterbo: Lube vola in finale

Cucine Lube Civitanova vincente nella Semifinale del Torneo “Hot Buttered” di Viterbo: i biancorossi hanno sconfitto i padroni di casa della Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania (formazione che prenderà parte al campionato di Serie A2) per 3-0 (25-22, 25-20, 25-21 i parziali). Oggi pomeriggio la Finalissima contro la formazione di SuperLega della Consar Ravenna. Top scorer del match Simon con 17 punti, segue Leal a quota 15.

Si trattava del sesto test match stagionale per gli uomini di Medei e domani arriverà il settimo appuntamento nella Finale per il primo posto, sempre al PalaMalè di Viterbo. Avversario di turno come detto Ravenna, che nella Semifinale giocata oggi contro la Top Volley Latina ha nettamente conquistato il successo per 3-0.

La partita



Coach Medei come previsto schiera in partenza la consueta formazione vista nelle ultime uscite Partenio-Simon, Leal-Massari, Stankovic-Diamantini, Balaso libero. Assenti ovviamente assenti i nazionali Bruninho, Juantorena e Cester e fermi ancora ai box Sokolov e Cantagalli. Da segnalare la presenza a Viterbo di Brenden Sander, il neo schiacciatore cuciniero appena aggregato alla squadra: è infatti atterrato a Roma proprio nel pomeriggio odierno.

Primi due set nel segno della Cucine Lube Civitanova, che tiene alte le sue percentuali di attacco (55% nel primo e 65% nel secondo) e scava il break nella parte centrale dei parziali grazie anche ad un servizio efficace (5 ace) con Leal e Simon sugli scudi. Sulla falsa riga anche il terzo set, conquistato dai cucinieri con le stesse armi, nonostante la buona vena dei padroni di casa del Tuscania al servizio (6 aces in totale nel match).

Il tabellino

MAURY’S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA: Buzzelli, Sorgente (L), Pizzichini 7, Bertoli 8, Peslac 2, Panciocco 1, Bara, Fabi 4, Osmanovic 14, Gentilini (L), Formela 8, Cappelletti n.e., Piedepalumbo, Sartori n.e., Ragoni n.e.. All. Morganti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov n.e., Larizza n.e., Marchisio (L), Massari 8, Stankovic 8, Diamantini 8, Leal 15, Cantagalli n.e., Simon 17, Partenio 2, Balaso (L). All. Medei.

Parziali: 22-25 (25′), 20-25 (29′), 21-25 (26′)

Note: Cucine Lube: 11 battute sbagliate, 6 aces, 8 muri vincenti, 61% in attacco, 54% in ricezione (24% perfette). Tuscania: 11 b.s., 6 ace, 5 m.v. 45% in attacco, 42% in ricezione (19% perfette).