Volley, trasferta Lube domenica a Bari

Ultima trasferta di Regular Season per la Cucine Lube Civitanova: domenica (ore 18, diretta streaming Lega Volley Channel) al PalaFlorio di Bari la dodicesima e penultima giornata di ritorno contro il fanalino di coda Bcc Castellana Grotte. Anche se sfideranno una formazione già retrocessa, c’è massima attenzione tra i cucinieri che non vogliono distrarsi e ottenere i tre punti dalla trasferta pugliese per continuare a inseguire le prime due posizioni, in particolare il secondo posto attualmente occupato da Trento e distante un solo punto. Sabato mattina l’ultimo allenamento dei biancorossi all’Eurosuole Forum, poi la partenza per Bari dove si alleneranno domenica mattina.

Alla scoperta dell’avversario Bcc Castellana Grotte

Il tecnico ex Cucine Lube, Vincenzo Di Pinto, si affida alla regia di Falaschi in diagonale con l’australiano Zingel, centrale spostato nel ruolo di opposto dopo la partenza del brasiliano Renan. Al centro ci sarà Scopelliti in diagonale con il martello brasiliano Studzinski Rodriguez (vista l’assenza di De Togni out per infortunio), in banda l’iraniano Mirzajanpour e il polacco Wlodarczyk. Il libero è Cavaccini.



Parla Enrico Cester (centrale Cucine Lube Civitanova)

“Il match di domenica può nascondere delle insidie nonostante la differenza tecnica e in classifica tra le due formazioni: non facciamoci ingannare dal fatto che Castellana Grotte sia già retrocessa, giocherà senza pressioni e con il braccio sciolto. Il nostro obiettivo è continuare a fare punti e proseguire la rincorsa ai primi due posti della graduatoria, quando mancano soltanto due giornate al termine della Regular Season, dunque non possiamo permetterci passi falsi. Per ottenere il massimo dalla trasferta di Bari, ovvero i tre punti, servirà una Cucine Lube Civitanova determinata e concentrata su ogni singolo pallone: non dimentichiamo l’esperienza della scorsa stagione che ci ha visto cadere proprio al PalaFlorio di Bari, non vogliamo assolutamente ripetere quel tipo di prestazione”.

Parla Simone Scopelliti (centrale Bcc Castellana Grotte)

“Domenica chiudiamo il nostro Campionato in casa affrontando una delle grandi formazioni europee. Ovviamente non sarà facile per mille motivi ormai più che noti. Approcceremo il match con grande serenità cercando di divertirci e di esprimere la migliore pallavolo che possiamo sapendo che di fronte avremo tanti campioni. Sarà comunque un bel modo di salutare il PalaFlorio”.

Gli arbitri di Bcc Castellana Grotte – Cucine Lube Civitanova

La dodicesima giornata di ritorno sarà diretta da Frederick Moratti di Frosinone e Stefano Cesare di Roma.

Ottava volta contro la New Mater Castellana Grotte

Sfida numero 8 della storia tra Cucine Lube e Castellana Grotte: bilancio di 5 vittorie dei cucinieri contro 2 dei pugliesi. Nella gara di andata vittoria 3-1 per Stankovic e compagni.

Cester ex di turno

Enrico Cester a Castellana Grotte nel 2012-2013.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Dragan Stankovic – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Aidan Zingel – 2 muri vincenti ai 400 (BCC Castellana Grotte)

In Carriera: Marco Falaschi – 2 battute vincenti alle 100 e – 4 muri vincenti ai 200, Simone Scopelliti – 1 muro vincente ai 200 (BCC Castellana Grotte); Enrico Diamantini – 8 attacchi vincenti ai 500, Tsvetan Sokolov – 7 punti ai 3200, Dragan Stankovic – 3 punti ai 2100 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire Bcc Castellana Grotte – Cucine Lube Civitanova

Diretta streaming su Lega Volley Channel (Elevensports.it). Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. Aggiornamenti live anche su profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Replica televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre).