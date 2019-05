Volley, un double storico per la Lube in questa stagione

Una stagione stellare per la Cucine Lube Civitanova. Non solo per la splendida doppietta Scudetto-Champions League mai centrata finora in tutta la storia biancorossa, a cui si è aggiunta la ciliegina sulla torta della Junior League conquistata dalla Under 20 cuciniera. Dando un’occhiata ai numeri, infatti, salta agli occhi l’elevatissimo numero di partite giocate in una sola stagione: sono ben 58 in poco più di 7 mesi, una gara in meno rispetto alle addirittura 59 dell’annata 2017-2018.

Nel dettaglio, la Cucine Lube Civitanova ha disputato 37 match di SuperLega (26 di Regular Season, 11 nei Playoff scudetto), 11 di Champions League(6 nel girone, 5 dai Quarti di finale alla Finalissima di Berlino), 5 al Mondiale per Club (3 nel girone, 2 tra Semifinale e Finale), 3 in Coppa Italia (1 nei Quarti di Finale e 2 in Final Four), 2 in Supercoppa italiana (in Final Four).

Una marcia serrata verso i titoli di campione d’Italia e d’Europa, con una media di circa 8 partite disputate al mese. Altissime le percentuali di vittorie: su 58 gare la Cucine Lube Civitanova ha ottenuto 49 vittorie (84,5%) e subito soltanto 9 sconfitte (15,5%, 3 in Regular Season, 3 nei Playoff scudetto, 1 nel Mondiale per Club, 1 in Coppa Italia, 1 in Supercoppa italiana). Record assoluto in Champions League con 11 vittorie in altrettante gare disputate (100%).



La stagione 2018-2019, infine, ha permesso alla Cucine Lube Civitanova di mettere in bacheca i trofei numero 19 e 20 della sua storia: questo fa del Club biancorosso il più titolato del XXI secolo, dal 2001, anno della prima vittoria con la conquista della Coppa Italia, al 18 maggio 2019, giorno del trionfo in Champions League a Berlino.