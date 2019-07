Volley, un pizzico di Lube nella Final Six di Nations League

Ci sarà anche un po’ di Cucine Lube Civitanova in campo nella Final Six di Volleyball Nations League, il rinnovato torneo FIVB che ha preso il via lo scorso 31 maggio e che si conclude proprio da oggi in poi Chicago, negli Stati Uniti, con la kermesse finale che coinvolgerà le sei squadre qualificate dopo i 5 weekend di gare disputati: Brasile, Iran, Russia, Francia, Polonia e i padroni di casa degli USA.

Bruno Rezende e Yoandy Leal con la Nazionale verdeoro e Amir Ghafour con la maglia dell’Iran saranno i tre biancorossi protagonisti a Chicago da stanotte in poi delle gare dei due mini gironi che qualificheranno alla Semifinali e Finali del weekend (semifinali incrociate tra le prime due classificate di ogni Pool). Il Brasile è inserito nella Pool B proprio insieme a Iran e Polonia (con i polacchi in versione rimaneggiata senza buona parte della squadra campione del Mondo, tra cui il neo biancorosso Bieniek). Nella Pool A se la vedranno invece Russia, Francia e Usa.

Di seguito il calendario (orari italiani) della fase e gironi della Final Six per seguire le gare con i biancorossi in campo e il programma di Semifinali e Finali. Tutte le gare saranno trasmesse da Eurosport.



Mercoledì 10

Ore 23.30 Brasile-Polonia

Venerdì 12

Ore 00.00 Iran-Polonia

Sabato 13

Ore 00.00 Brasile-Iran

Domenica 14

Ore 00.00 Prima Semifinale

Ore 03.00 Seconda Semifinale

Ore 22.00 Finale terzo posto

Lunedì 15

Ore 01.00 Finale primo posto