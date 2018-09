Volley, vendita biglietti gare Lube in Champions

Continua anche a settembre la campagna abbonamenti per seguire la Cucine Lube Civitanova nella prossima entusiasmante stagione in SuperLega e Champions League.

Scoprite sotto come acquistare le tessere: ricordiamo che il muro dei 1500 abbonati è stato già ampiamente sfondato e dunque prima si sottoscrive l’abbonamento più si ha la possibilità di scegliere i posti migliori sulla mappa dell’Eurosuole Forum.

Date e orari per abbonarsi a settembre



– Da mercoledì 5 e per tutto il mese di settembre biglietteria dell’Eurosuole Forum aperta dal mercoledì al sabato con orario 17.00-19.30.

– E’ inoltre possibile abbonarsi online in qualsiasi momento anche da casa propria sul sito lubevolley.vivaticket.it oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in tutta Italia.

Abbonamento All-In

E’ valido per tutte le gare interne che si giocheranno nella stagione 2018-2019 (max 27 gare) in ogni competizione. Non ci sarà bisogno quindi di comprare il biglietto per eventuali Semifinali o Finali Scudetto, o per le partite dei Quarti e di Semifinale di Champions.

Abbonamento Standard

L’abbonamento Standard è valido soltanto per le partite interne di Regular Season di SuperLega, del girone di Champions League, dei Quarti di finale di Coppa Italia, dei Quarti di finale dei Playoff scudetto.

Promozione Pacchetto Famiglia

Il secondo abbonamento a prezzo ridotto a scelta per coniuge o figlio Over 18

I pacchetti nel dettaglio e i prezzi

– VIP (abbonamento colore celeste) ingresso a tutte le gare stagionali, posto nel settore B centralissimo dietro alle panchine, parcheggio riservato, ingresso privato, buffet pre-gara in sala hospitality, distanza tra i seggiolini più ampia: All-In 800 euro prezzo unico.

– PREMIUM (abbonamento colore rosso) settore B centralissimo dietro alle panchine, distanza tra i seggiolini più ampia: All-In 500 Euro Intero e 410 Euro Ridotto, Standard 400 Euro Intero e 320 Euro Ridotto.

– GOLD (abbonamento colore giallo) posto nei due settori laterali A-C dietro alle panchine, distanza tra i seggiolini più ampia: All-In 320 Euro Intero e 260 Euro Ridotto, Standard 250 Euro Intero e 200 Euro Ridotto.

– TRIBUNA (abbonamento colore blu) posto nei settori G-H-I della tribuna dietro al primo arbitro: All-In 250 Euro Intero e 210 Euro Ridotto, Standard 200 Euro Intero e 160 Euro Ridotto.

– GRADINATA (abbonamento colore verde) posto nel settore M nella parte centrale del lato corto del campo opposto all’ingresso: All-In 200 Euro Intero e 160 Euro Ridotto, Standard 150 Euro Intero e 120 Euro Ridotto.

– GRADINATA LNC (abbonamento colore verde riservato ad iscritti Club “Lube nel Cuore”) posto nel settore E nella parte centrale del lato corto del campo in zona ingresso: All-In 150 Euro Intero e 130 Euro Ridotto.

*PREZZO RIDOTTO: riservato a Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)