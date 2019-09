Fervono i preparativi per la festa in programma venerdì 18 ottobre alle 21.00 all’Eurosuole Forum di Civitanova: un grande evento per festeggiare un anno indimenticabile per la LUBE e le straordinarie vittorie ottenute dalla squadra biancorossa. Ci saranno i protagonisti della storica doppietta scudetto-Champions League, tanti altri ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo, tra cui in particolare una grandissima cantante. Chi è? Ve lo sveleremo prossimamente.

Una festa che coinvolgerà non solo i tifosi biancorossi ma anche clienti e dipendenti dell’azienda: inevitabile, quindi, che gli spazi dell’Eurosuole Forum siano limitati. L’ingresso sarà garantito, però, a chi ha già acquistato o acquisterà in futuro l’abbonamento per seguire la nuova stagione 2019-20 della Cucine Lube Civitanova: chi è in possesso della tessera avrà l’esclusiva possibilità di accesso al palasport civitanovese in occasione dell’atteso evento.

Un altro buonissimo motivo, per chi non lo avesse già fatto, per correre al botteghino dell’Eurosuole Forum ad acquistare una tessera per assistere a tutte le gare interne dei campioni d’Italia e d’Europa in SuperLega e Champions League.



Ecco gli orari della biglietteria dell’Eurosuole Forum per i mesi di settembre ed ottobre.

– Vendita tessere presso l’Eurosuole Forum dal lunedì al venerdì con orario 17.00-19.30, sabato 10.00-13.00, domenica chiuso.

– Possibilità di acquisto dell’abbonamento in qualsiasi momento online (lubevolley.vivaticket.it) e nei punti vendita Vivaticket in tutta Italia (escluso VIP, Pacchetto Famiglia e Lube nel Cuore).

I PACCHETTI E I PREZZI

– VIP (abbonamento colore celeste) ingresso a tutte le gare stagionali, posto nel settore B centralissimo dietro alle panchine, parcheggio riservato, ingresso privato, buffet pre-gara in sala hospitality, distanza tra i seggiolini più ampia: All-In 800 euro prezzo unico.

– PREMIUM (abbonamento colore rosso) settore B centralissimo dietro alle panchine, distanza tra i seggiolini più ampia: All-In 500 Euro Intero e 410 Euro Ridotto

– GOLD (abbonamento colore giallo) posto nei due settori laterali A-C dietro alle panchine, distanza tra i seggiolini più ampia: All-In 320 Euro Intero e 260 Euro Ridotto

– TRIBUNA (abbonamento colore blu) posto nei settori G-H-I della tribuna dietro al primo arbitro: All-In 250 Euro Intero e 210 Euro Ridotto

– GRADINATA (abbonamento colore verde) posto nel settore M nella parte centrale del lato corto del campo opposto all’ingresso: All-In 200 Euro Intero e 160 Euro Ridotto

– GRADINATA LNC (abbonamento colore verde riservato ad iscritti Club “Lube nel Cuore”) posto nel settore E nella parte centrale del lato corto del campo in zona ingresso: All-In 150 Euro Intero e 130 Euro Ridotto

– CURVA (abbonamento colore arancione) posto non numerato nei settori D-F-N: All-In 160 Euro Intero e 130 Euro Ridotto

*PREZZO RIDOTTO: riservato a Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)

– Promozione pacchetto famiglia: il secondo abbonamento a prezzo ridotto a scelta per coniuge o figlio Over 18

NB: In caso di furto, smarrimento o deterioramento in base alle leggi vigenti la tessera di abbonamento non potrà essere sostituita