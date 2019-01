Volley, via all’avventura Coppa Italia per la Lube

Con la gara dei Quarti di finale di giovedì 24 (ore 20.30) all’Eurosuole Forum tra Cucine Lube Civitanova e Vero Volley Monza prende il via la Del Monte Coppa Italia 2019, la quinta competizione stagionale e cui prendono parte i biancorossi. Vediamo allora numeri e curuisità sulla competizione che assegna la coccarda tricolore.

– Dall’altra parte della rete Stankovic e compagni troveranno la squadra lombarda, arrivata sesta al termine del girone di andata: le due formazioni si incontrano per la prima volta in Coppa Italia, finora incroci avvenuti solo in SuperLega con 9 vittorie in altrettante sfide per la Lube.

– Partecipazione numero 25 per la Cucine Lube Civitanova al trofeo che assegna la coccarda tricolore. In archivio 5 successi: nel 2016-2017 a Bologna contro Trento, nel 2008-2009 a Forlì contro Cuneo, nel 2007-2008 a Milano contro Roma, nel 2002-2003 a Trento contro Treviso, nel 2000-2001 ad Ancona sempre contro Treviso. La Coppa Italia del 2001, tra l’altro, è il primo trofeo in assoluto conquistato dalla società biancorossa.



– In caso di vittoria nella gara secca contro Monza di giovedì, inoltre, la Cucine Lube Civitanova conquisterà la nona qualificazione consecutiva alla Final Four che, come noto, in questa stagione andrà in scena alla Unipol Arena di Bologna (teatro della vittoria del 2017) il 9 e 10 febbraio.

– Diversi atleti dell’attuale rosa della Cucine Lube Civitanova possono vantare già dei successi in Coppa Italia: così il quadro delle vittorie personali: Sokolov 3 (Trento 2010, 2012, Lube 2017), Kovar 1 (Lube 2017), Juantorena 4 (Trento 2010, 2012, 2013, Lube 2017), Stankovic 1 (Lube 2017), Cester 1 (Lube 2017), Simon 1 (Piacenza 2014), Bruno 2 (Modena 2015, 2016).

Ecco il quadro completo della storia della Cucine Lube Civitanova nella Coppa Italia

– 24 partecipazioni complessive, così nel dettaglio:

– 19 alla Coppa Italia A1/SuperLega nelle stagioni 2017-2018 (sconfitta in Finale dalla Sir Safety Conad Perugia), 2016-2017 (vincente in Finale contro la Diatec Trentino), 2015-2016 (eliminata in Semifinale dalla Diatec Trentino), 2014-2015 (eliminata in Semifinale da Modena Volley), 2013-2014 (eliminata in Semifinale dalla Sir Safety Perugia), 2012-2013 (sconfitta in Finale dall’Itas Diatec Trentino), 2011-2012 (sconfitta in Finale dall’Itas Diatec Trentino), 2010-2011 (eliminata in Semifinale dalla Bre Banca Lannutti Cuneo), 2009-2010 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Trenkwalder Modena), 2008-2009 (vincente in Finale contro la Bre Banca Lannutti Cuneo), 2007-2008 (vincente in Finale contro la M. Roma Volley), 2005-2006 (eliminata ai Quarti di Finale dall’Itas Diatec Trentino), 2004-2005 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Edilbasso&Partners Padova), 2003-2004 (eliminata in Semifinale dalla Noicom Brebanca Cuneo), 2002-2003 (vincente in Finale contro la Sisley Treviso), 2001-2002 (eliminata in Semifinale dalla Maxicono Parma), 2000-2001 (vincente in Finale contro la Sisley Treviso), 1999-2000 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Casa Modena Unibon), 1998-1999 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Iveco Palermo – diff. Set/Punti).

– 5 alla Coppa Italia mista A1/A2 nelle stagioni 1997-1998 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Conad Ferrara), 1996-1997 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Alpitour Traco Cuneo), 1995-1996 (eliminata ai Quarti di Finale dalla Las Daytona Modena), 1994-1995 (Serie A2 – eliminata ai Sedicesimi dalla Fochi Bologna), 1993-1994 (Serie A2 – eliminata ai Sedicesimi dalla Daytona Modena).