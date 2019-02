Vongole non tracciate, maxi sequestro nel fermano

Maxi operazione da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio.

I militari sono riusciti dunque a sequestrare circa 50 kg di vongole prive di tracciabilità destinate alla vendita sul mercato parallelo. I cinque sacchi di vongole sono stati rinvenuti in mare, sistemati in una rete da pesca a circa 700 dalla riva in zona lido di Fermo. I sacchi erano adagiati sul fondo e collegati per mezzo di una sagola ad un anonimo galleggiante che ne segnalava anche la posizione. Le vongole sarebbero poi state successivamente recuperate e portate a riva con l’ausilio di un piccolo natante. I responsabili intendevano così aggirare i controlli in porto allo sbarco del prodotto. Hanno pescato un quantitativo di vongole superiore a quello consentito (400 kg al giorno) e avrebbero potuto introdurre il prodotto privo di tracciabilità sul mercato parallelo