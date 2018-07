Vvf, diversi interventi ieri in provincia di Ancona

Molti interventi da parte di Vigili del Fuoco nella provincia di Ancona, tra questi alcuni principali.

Nella tarda mattinata della giornata di ieri alle ore 11 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Loreto (AN) SS16 Km 324 nei pressi del casello autostradale di Loreto, per incendio. Per cause in fase di accertamento mentre era in transito è andato a fuoco il vano motore di una fiat 550. I vigili del fuoco hanno spento le e messo in sicurezza la vettura. Non si segnalano persone coinvolte.

Alle 11,45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Camerano (AN) in via Lauro per soccorso a persona. Un uomo mentre lavorava sul tetto di un’abitazione in ristrutturazione è caduto sul pavimento del piano sottostante. Il personale medico del 118 provvedevano a prestare le prime cure all’infortunato. I vigili del fuoco, utilizzando tecniche S.A.F. (speleo, alpino fluviali) hanno riportato al pianoterra e successivamente caricato sull’eliambulanza il ferito, che veniva trasporto all’ospedale regionale di Torrette in gravi condizioni. Terminate le operazioni di soccorso i vv.f. hanno messo in sicurezza il sito.

Alle 12,30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti a Camerano in via San germano per una vettura con tre persone a bordo finita in una scarpata. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118 a soccorrere una donna che era alla giuda della vettura e due ragazzini, dopo le preme cure sul posto il più piccolo veniva trasportato all’ospedale dei bambini “Salesi” di Ancona in eliambulanza, mentre le altre due persone al pronto soccorso dell’ospedale regionale di torrette. Successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.