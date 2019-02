VVF, diversi interventi nella notte nell’anconetano

Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti in diversi e distinti interventi di soccorso.

Alle 22,30 circa di ieri 9 febbraio, sono intervenuti a Serra de Conti (AN) in via Granelli per incendio abitazione. Per cause in fase di ricostruzione, andava a fuoco una palazzina posta su due livelli abitata da una famiglia. I vigili del fuoco, intervenuti dai distaccamenti di Arcevia e Jesi, hanno soccorso le persone e alcuni animali che erano all’interno dell’appartamento, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il sito dell’intervento. La palazzina è al momento inagibile, nell’incendio rimaneva leggermente ustionato il proprietario che veniva medicato sul posto dal personale medico del 118.

Qualche istante dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in A14 corsia sud Km 191+700 poco prima dell’uscita di Senigallia per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate due autovetture. I vigili del fuoco hanno soccorso i due conducenti, venivano trasportati al pronto soccorso dal personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Il traffico non ha subito rallentamenti.