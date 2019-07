VVF, diversi interventi nella scorsa notte nell’anconetano

Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti in diversi interventi di soccorso.

Alle 2,30 circa, sono intervenuti a Montale di Arcevia (AN) per incendio deposito di fieno. Per cause in fase di accertamento, andava a fuoco circa 2000 balle di fieno stipate in un capanno di lamiera, nell’incendio rimaneva coinvolto anche un trattore. I vigili del fuoco, intervenuti da Arcevia e Senigallia, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il sito. Non si segnalano persone coinvolte.

Alle 6 circa, sono intervenuti a Jesi (AN) in via Piandelmedico SP9, per incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, una trentasettenne alla guida di una vettura, perdeva il controllo terminando la corsa contro un albero al lato della sede stradale. I vigili del fuoco hanno soccorso la signora in stato interessante affidandola al personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.