Vvf, diversi interventi svolti ieri nell’anconetano

Diversi interventi dei Vvf anconetani nella giornata di ieri.

Il G.O.S. (Gruppo Operativo Speciale) Marche dei Vigili dei fuoco da domenica 11 agosto sono intervenuti a Faenza a seguito del vasto incendio che ha coinvolto un’azienda di logistica venerdì 9 agosto. Con l’uso di macchine movimento terra stanno demolendo la struttura pericolante del capannone per consentire l’avanzamento dei lavori di smassamento e spegnimento in sicurezza.

Ieri mattina una squadra dei Vigili del fuoco con al seguito l’autoscala si è recata a Jesi in via Montelatiero per rimuovere dei rami pericolanti per la messa in sicurezza della strada sottostante.



I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio alle ore 18:00 circa a Jesi in via del lavoro per un incidente stradale. Coinvolta una sola auto che ha urtato contro un palo dell’illuminazione pubblica. La squadra VF ha messo in sicurezza l’auto e tagliato il palo per ripristinare la viabilità.