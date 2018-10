VVF, doppio intervento ad Ancona e in A14 a Montemarciano

Nella mattinata odierna alle ore 10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Santo Stefano per incendio. Per cause in fase di accertamento, è andato a fuoco un deumidificatore all’interno di una cantina. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme confinandole al locale, rimuovendo il materiale bruciato che era al suo interno. Il fumo sprigionato ha leggermente invaso le scale dello stabile, non creando nessun problema ai condomini, non si segnalano persone coinvolte.

Nella mattinata odierna inoltre, alle ore 10,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in A14 corsia sud al Km 211 tra le uscite di Montemarciano e Ancona Nord per incendio. Per cause in fase di accertamento, è andata a fuoco una vettura in transito con quattro persone a bordo. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i resti della vettura, gli occupati, una famiglia con due minori di tre e cinque anni sono usciti illesi dall’incendio.