VVF, doppio intervento domenica nell’anconetano

Nella serata di ieri 15 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in due distinti interventi di soccorso.

Alle 22 circa, sono intervenuti in SS16 Adriatica, all’altezza del km 323+IX,nei pressi di Loreto, per incidente stradale. Una donna alla guida di una vettura perdeva il controllo ribaltandosi diverse volte rimanendo al centro della carreggiata su di una fiancata, all’interno della vettura viaggiava anche il figlio di tre anni. I vigili del fuoco hanno estratto mamma e figlio dalla vettura affidandoli alle cure del personale del 118 presente sul posto, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. La SS16 per circa sessanta minuti è rimasta chiusa al traffico.

Alle 23 circa, sono intervenuti ad Ancona in via Cameranense per incendio. Per cause in fase di ricostruzione è andata a fuoco una roulotte nel parcheggio dello stadio, presumibilmente occupata da persone senza fissa dimora. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme limitandole alla roulotte, successivamente hanno messo in sicurezza la zona dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.