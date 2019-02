VVF, doppio intervento nella mattinata nell’anconetano

Nella mattinata della giornata odierna i vigili del fuoco sono intervenuti in due distinti incidenti stradali.

Alle 8.30 circa, uno scontro all’incrocio di via Sbrozzola con via Flaminia 1* di Osimo ha coinvolto cinque automezzi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nello scontro.

Alle 9 circa tre autovetture si sono scontrate sotto la galleria Orciani della variante SS16. I vigili del fuoco hanno soccorso soccorso un conducente ferito, trasportato al pronto soccorso dal personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza le vetture coinvolte nello scontro.



In entrambe le occasioni la viabilità è tornata subito alla normalità.