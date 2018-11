Nella mattinata della giornata odierna alle ore 9 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Lodola per fuga gas. Lo smottamento del terreno causava la rottura della tubazione di media pressione del gas metano lungo la strada.

I vigili del fuoco hanno delimitato l’area, hanno atteso l’intervento dei tecnici di multiservizi per la riparazione della condotta, Non risultano persona coinvolte.

Alle ore 10.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in piazza Diaz per incendio autovettura. Per cause in fase di accertamento a una vettura alimentata a gas metano mentre stava parcheggiando gli andava a fuoco il vano motore. L’intervento immediato dei vigili del fuoco limitavano le fiamme al solo vano motore, successivamente hanno messo in sicurezza la vettura. Non risultano persona coinvolte.