Vvf, doppio intervento per incidenti nell’anconetano

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio per due incidenti stradali.

– Alle ore 14:45 circa a Falconara Marittima zona Rocca Priora in via Clementina per un’auto che ha colpito un albero a bordo strada finendo nel fosso. A bordo una persona che è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette. La squadra VF sul posto si è occupata della messa in sicurezza della vettura.

– Alle ore 18 circa sulla variante SS16 sotto la galleria della Montagnola con due auto e tre persone coinvolte. La squadra VF ha collaborato con il personale del 118 nell’estrazione di un ferito. Sono quindi state messe in sicurezza delle auto coinvolte. La strada è rimasta chiusa al traffico solo per il tempo necessario al recupero dei mezzi coinvolti.