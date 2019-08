VVF, due incendi nella notte domanti in territorio dorico

Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti in diversi e distinti interventi e di soccorso.

Alle 22 circa di ieri 22 agosto, sono intervenuti a Sirolo di Ancona presso il parcheggio pubblico “Verde in Fiore” per incendio. Per cause in fase di accertamento, è andata a fuoco una vettura Opel Astra. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che avvolgevano completamente la vettura scongiurando il propagarsi dell’incendio alle altre vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze. Non si segnalano persone coinvolte.

Alle 5.30 di questa mattina, sono intervenuti a Contrada Colonne di Agugliano (AN) per incendio. Presumibilmente un fulmine ha innescato l’incendio di circa 200 quintali di rotoballe di paglia. I vigili del fuoco intervenuti con tre automezzi e dieci uomini, hanno evitato il propagarsi delle fiamme al vicino fienile, ancora sono sul posto per ultimare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.