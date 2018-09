VVF, due interventi a Senigallia e Trecastelli

Nella prima mattinata della giornata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in due distinti interventi di soccorso.

Alle 9.30 circa sono intervenuti a Senigallia in via Strada del Cavallo per incendio. Per cause in fase di accertamento, andava a fuoco un garage interrato adiacente a una abitazione, all’interno oltre due vetture vi erano numerose macchine agricole. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme confinandole al solo garage, hanno estratto le carcasse dei mezzi per il minuto spegnimento e messo in sicurezza il sito. Non si segnalano persone interessate.

Alle 10 circa, sono intervenuti nel comune di Trecastelli in via Montignano presso una officina per una persona rimasta bloccata sotto un autocarro. I vigili del fuoco hanno prestato assistenza al personale del 118 per trasportare l’infortunato all’eliambulanza per il successivo ricovero presso il pronto soccorso di Torrette per lesioni importanti agli arti inferiori, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario incidentale.