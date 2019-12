VVF, due interventi distinti a Senigallia e Jesi

Due interventi da parte dei Vigili del Fuoco nella provincia di Ancona.

– Senigallia. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 8:00 circa in via Arceviese per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento un’auto condotta da una signora è uscita di strada ribaltandosi rimanendo su un fianco. La squadra VF sul posto ha collaborato con il personale sanitario per estrarre la persona dall’auto e messo in sicurezza la zona dell’intervento.

– Jesi. I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 16:00 circa in via Paradiso per recuperare un furgone che era finito con le ruote posteriori in un fosso. Il furgone è stato agganciato ad un mezzo 4×4 e trainato sulla sede stradale. Non si segnalano persone coinvolte.