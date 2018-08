VVF, due interventi nella giornata ad Osimo e Loreto

Doppio intervento oggi dei VVF a Loreto ed Osimo.

Nella tarda mattinata di oggi alle 11,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Loreto in via Maccari per incendio. Per cause in fase di accertamento da una cabina per la trasformazione della corrente elettrica, partiva l’innesco che incendiava la sterpaglia che circondava la cabina. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata dall’evento. Le squadre di pronto intervento dell’energia elettrica stanno lavorando per ripristinare le utenza senza energia elettrica.

Alle 14 circa , sempre di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti a Osimo in SP8 via Filottrano, per albero caduto su sede stradale. Il forte vento abbatteva un albero che cadeva sulla seda stradale. I vigili del fuoco utilizzando delle motoseghe hanno fatto a pezzi l’albero rimuovendolo dalla sede stradale, non si segnalano persone coinvolte.