VVF, due interventi nella notte nell’anconetano

Due gli interventi principali nell’anconetano da parte dei Vigili del Fuoco nella notte.

Alle 1 circa di questa notte, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in via Cannuccia per incendio auto. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che nel frattempo interessavano la scarpata e un albero, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.

Nella prima mattina di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Arcevia di Ancona Loc. Pianello di Ostra per incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, un uomo alla guida di una Fiat Punto, perdeva il controllo urtando violentemente un albero al lato della strada. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente affidandolo poi alle cure del personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza la vettura alimentata a gas metano e lo scenario dell’incidente.