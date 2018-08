Vvf, due interventi nella notte nell’anconetano

Nella notte e prima mattina di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in diversi interventi.

Alle 23,30 circa, sono intervenuti a Jesi (AN) in AA76 al km 47+700 direzione est per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, un uomo alla guida di una vettura perdeva il controllo capottando diverse volte. I vigili del fuoco hanno prestato soccorso all’infortunato, veniva trasportato al pronto soccorso dal personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente e prestato assistenza durante le fasi di recupero dell’automezzo. Il traffico ha subito rallentamento in quanto la corsia era parzialmente occupata dalla vettura rimasta su una fiancata.

Alle 33.30 circa, sono intervenuti a Marina di Montemarciano (AN) SS 16 in via Della Marina per incendio. Dei malviventi hanno scassinato il self service di un distributore di carburante, per bloccare il traffico nella statale, hanno incendiato diverso materiale posizionato al centro della carreggiata, le fiamme si sono propagate alla sterpaglia al lato della strada. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, non si segnalano danni a persona.

Alle 7,30 circa sono intervenuti a Jesi (AN) nelle mura del centro storico per parti pericolanti cadute nella via sottostante. I vigili del fuoco, utilizzando l’autoscala hanno verificato il tratto interessato dal distacco, rimuovendo tutte le parti pericolanti. Non si segnalano persone coinvolte.