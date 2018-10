Vvf, due interventi nella serata di ieri nell’anconetano

Due gli interventi principali dei Vigili del Fuoco nell’anconetano nella serata di ieri.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 20:00 a Falconara in via Baldelli per un incidente stradale tra due auto.

La squadra VF sul posto ha provveduto alla messa in sicurezza delle vetture di cui una era alimentata a gas.



I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 20:00 circa a Cerreto d’Esi per il recupero di un gattino caduto in un pozzo profondo circa 20 metri.

Avvisata dal proprietario la squadra VF sul posto ha iniziato le operazioni di recupero del felino con tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale).

Per eseguire l’intervento in sicurezza il soccorritore VF si è calato indossando l’autorespiratore (maschera con bombola d’aria compressa), riportando così il gattino in superficie per riconsegnarlo al proprietario.