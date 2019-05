VVF, due interventi oggi ad Ancona e Senigallia

Oggi 31 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in due distinti interventi di soccorso.

Il primo alle ore 3.45 circa sono intervenuti ad Ancona in via Beniamino Gigli per incendio autovetture. Per cause in fase di accertamento, sono andate a fuoco due vetture parcheggiate e due contenitori dei rifiuti. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.

Alle 15,30 circa, sono intervenuti a Senigallia di Ancona in via Portici Ercolani per il crollo del tetto di un edificio in disuso. Per cause in fase di accertamento, la copertura in muratura di circa 30 metri quadrati è crollata implodendo. I vigili del fuoco, utilizzando l’autoscala hanno verificato il perimetro dell’edificio rimuovendo le parti murarie di immediato pericolo, successivamente il personale comunale, ha transennato il percorso pedonale, non si segnalano persone coinvolte.