VVF, incidente ad Ancona: una persona ferita

Nella prima mattina di oggi alle ore 6,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Caduti del Lavoro per incidente stradale.

Per cause in fase di ricostruzione, un trentanovenne alla guida di una vettura, perdeva il controllo finendo la corsa contro la recinzione e cancello scorrevole al lato della sede stradale. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale medico per estricare l’infortunato, successivamente trasportato al pronto soccorso dal personale del 118. Terminate le operazioni di soccorso i vv.f. hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente, in quanto l’urto ha portato fuori dai binari di scorrimento il grosso cancello scorrevole