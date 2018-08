VVF, interventi a Cupramontana e Fabriano a Ferragosto

Due gli interventi principali dei VVF nella giornata di Ferragosto nella provincia di Ancona.

Cupramontana – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12.30 circa a Poggio Cupro di Cupramonta per incendio autovettura.

Il fatto è avvenuto mentre il veicolo era in marcia e il conducente si è accorto delle fiamme uscire dal vano motore.

La squadra VF sul posto ha spento l’incendio dell’auto e dalla scarpata adiacente che è stata coinvolta dall’evento.

Non si segnalano persone coinvolte.

Fabriano – Una squadra del vigili del fuoco è intervenuta alle ore 13:00 circa a Fabriano in via IV Novembre per un incidente stradale.

Una persona alla guida della sua auto ha perso il controllo urtando contro un palo della pubblica illuminazione.

Il personale VF sul posto ha messo in sicurezza il mezzo coinvolto e l’area dell’intervento.