VVF, interventi ieri a Jesi e Passo Ripe

Nella giornata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in due distinti interventi:

Alle 12,15 circa, a Passo Ripe via Fornace incrocio con via Antonelli per incidente stradale. Due vetture si sono scontrate frontalmente, le due conducenti rimanevano lievemente ferite.

Alle 15,45 sono intervenuti a Jesi in via Fratelli Cervi per incendio. Per cause in fase di accertamento andava a fuoco una lavatrice posizionata nel garage di una abitazione, il fumo sprigionato invadeva l’appartamento sovrastante, dove un anziano usciva da solo dall’alloggio. I vigili del fuoco, utilizzando l’autoprotettore sono entrati e hanno portato all’esterno la lavatrice, successivamente hanno arieggiato l’appartamento per far defluire il fumo.Non si segnalano persone interessate.