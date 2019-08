VVF, interventi ieri nel Porto di Ancona e Loreto

Due gli interventi principali da parte degli agenti dei VVF nella provincia di Ancona nella giornata di ieri

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 19 circa all’imboccatura del porto di Ancona per rimuovere un grosso tronco che poteva causare intralcio alla navigazione. Il tronco è stato portato in una zona sicura dalla squadra portuale VF.

Alle ore 23:30 di ieri sera due quadre dei Vigili del fuoco sono intervenute presso il casello A14 di Loreto – Porto Recanati per l’incendio di un semirimorchio che trasportava aglio.

I VVF sul posto hanno spento le fiamme e messo l’area in sicurezza.

Non si segnalano persone coinvolte.