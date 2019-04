Vvf, intervento a Jesi per cornicione pericolante

Importante operazione Dei VVF che hanno rimesso in sicurezza una zona diventata pericolosa per la sicurezza per un potenziale distacco da un palazzo di materiale.

Nel tardo pomeriggio della giornata odierna alle ore 17 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in corso Pergolesi per parti di cornicione cadute sulla pubblica via. Utilizzando l’autoscala, i vigili del fuoco hanno verificato e rimosso le parti di immediato pericolo dello stabile interessato. Non si segnalano persone coinvolte.

La zona dell’intervento è stata immediatamente dunque messa in sicurezza per poi tornare pienamente agibile per la cittadinanza senza grosse conseguenze a livello materiale.