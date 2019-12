VVF, quattro interventi della giornata nell’anconetano

Quattro gli interventi dei VVF in una giornata purtroppo molto intenso in Provincia di Ancona.

– Recupero barca. I Sommozzatori e la squadra portuale dei Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina ad Ancona in zona Mandracchio per recuperare una barca affondata. Il natante è stato riportato a galla con l’uso di palloni pneumatici e svuotato dell’acqua imbarcata per consentire il galleggiamento.

– Incidente stradale Ancona – Casine di Paterno. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11:15 circa a Casine di Paterno in via Vallelunga per un incidente stradale con due auto coinvolte.La squadra VF ha messo in sicurezza le auto coinvolte

– Incidente stradale Senigallia. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15:45 circa a Senigallia in via Mattei per un incidente stradale con due auto coinvolte.

All’arrivo della squadra VF le persone erano già state soccorse dal personale sanitario, quindi si è provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e all’area dell’intervento.

– Incidente stradale Castelplanio. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15:45 circa a Castelplanio sulla SP 11 per un’auto uscita di strada. Coinvolta una sola persona. Sul posto anche l’autogru per la rimozione e messa in sicurezza del mezzo coinvolto.