VVF, tre interventi a Jesi nella giornata di ieri

Nella giornata di ieri, i vigili del fuoco sono stati impegnanti in numerosi interventi di soccorso, segnaliamo i più rilevanti.

Alle ore 11,30 circa, sono intervenuti a jesi in via Ancona per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, due vetture si sono scontrate, nello scontro una persona anziana rimaneva incastrata all’interno di una vettura. I vigili del fuoco hanno estratto l’infortunata affidandola al personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza le vetture, una era alimentata a gas metano.

Alle 13 circa, sono intervenuti a Jesi in via Fontalbino per un albero caduto, lo stesso bloccava l’accesso di una abitazione. I vigili del fuoco, utilizzando l’autoscala hanno rimosso l’albero ripristinando l’accesso all’abitazione.



Alle 18,30 circa, sono intervenuti a Jesi in vicolo delle Terme presso il Duomo per la rimozione di coppi resi pericolanti dal maltempo dei giorni scorsi. Utilizzando l’autoscala, i vigili del fuoco hanno verificato tutta la copertura e rimosso i coppi pericolanti. Non si segnalano persone coinvolte. “Nota di colore, mentre il personale a bordo del cestello dell’autoscala, in prossimità di una finestra, una signora ha offerto un caffè ai vigili del fuoco.