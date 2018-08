Vvf, tre interventi domenicali in provincia di Ancona

Nella giornata di ieri i vigili del fuoco del distaccamento di Jesi sono intervenuti in tre distinti interventi di soccorso.

Alle 10 circa sono intervenuti a Jesi in via Roncaglia a ridosso della ferrovia per incendio sterpaglie. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata dall’incendio. Nessuna persona coinvolta.

Alle 10,30 circa, sono intervenuti a Cupramontana in via Torre per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, il conducente una vecchia fiat 500 con un passeggero a bordo, perdeva il controllo del veicolo capottando diverse volte. I vigili del fuoco hanno soccorso le due persone, una veniva trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso di Torrette in elliambulanza, mentre l’altra al pronto soccorso di Jesi in ambulanza, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.



Alle 12 circa, sono intervenuti a San Marcello in via Torre per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, il conducente una vettura, perdeva il controllo del vicolo urtando delle vetture parcheggiate e capottando diverse volte. I vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo l’infortunato che veniva trasportato al pronto soccorso dal personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti.