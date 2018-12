Web Marketing, terminati i corsi tenuti da Confartigianato

Gli strumenti e le tecniche del web marketing sono stati i principali temi del percorso formativo che ha coinvolto i corsisti del Digital Innovation Hub di Confartigianato.

La consegna degli attestati al Centro Direzionale Confartigianato di Ancona ha concluso il ciclo didattico strutturato in tre moduli che hanno approfondito, anche con esercitazioni pratiche, le strategie per un utilizzo integrato degli strumenti digitali con un focus riservato ai principali social media e all’universo Google.

Il corso è stato coordinato dal prof. Luca Marinelli dell’Università Politecnica delle Marche con la collaborazione della web agency C3DM.

Il web può offrire opportunità alle imprese che , con le opportune competenze, possono utilizzarlo per promuovere la propria attività, comunicare e vendere prodotti, acquisire nuovi contatti e clienti. Per informazioni sui prossimi corsi in partenza al Digital Innovation Hub della Confartigianato: www.confartigianatoimprese.net