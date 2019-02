Week end , questa sera Macerata protagonista su Marco Polo

7 febbraio Weekend, il programma in onda dal lunedì al venerdì su Marcopolo alle 20:20, che trasforma ogni fine settimana in un sogno ad occhi aperti, si dedica alla città di Macerata, nelle Marche, per scoprirne tutti i luoghi di interesse.

Grazie a Weekend, su Marcopolo il fine settimana dura 5 giorni, perché, in compagnia della conduttrice, Erika Mariniello, gli spettatori possono esplorare tutti gli angoli, più e meno noti d’Italia, regione per regione, senza tralasciare, oltre alle città d’arte, nessun borgo o paesino, che meriti di essere visitato.

Mete di interesse storico, artistico ed enogastronomico, si alternano in Weekend a posti caratteristici per le tradizioni, le attività praticabili e le botteghe artigiane.



Weekend è un appuntamento quotidiano ricco di suggerimenti, per gustare a pieno il nostro Paese, in cui ogni fine settimana può diventare l’occasione per scoprire qualcosa di nuovo e inaspettato, non troppo lontano da casa propria.

Le scelte di Weekend non sono mai casuali ed ogni puntata si chiude con il calendario degli eventi e degli appuntamenti in Italia che valgono una visita.

Dopo un’ esplorazione alla scoperta del maceratese, tra borghi, parchi archeologici e aree naturalistiche Weekend arriva a Macerata, città delle Marche a metà strada tra la montagna e il mare. Erika Mariniello conduce gli spettatori alla scoperta dei diversi quartieri, dalla piazza principale con l’orologio al caratteristico borgo Ficana, con le case costruite di terra, senza tralasciare il planetario, e i principali musei della città.

ERIKA MARINIELLO

Nasce in provincia di Milano il 29 maggio del 1982. Del segno dei Gemelli, irrequieta di natura. Sempre in viaggio, fisicamente o con la testa, ha una curiosità innata per tutto ciò che è autentico, stravagante e appassionato. Giornalista, inizia a viaggiare con Marcopolo realizzando documentari, collabora con diverse testate nazionali e locali. Più che i fatti ama raccontare luoghi, tradizioni, persone e soprattutto storie. È nata e cresciuta in Brianza, ma ha sempre preferito stare altrove, nelle Marche.

MARCOPOLO

Il 1° settembre 1997, a solo pochi mesi dall’avvio della piattaforma satellitare Tele+, nasce MARCOPOLO il primo canale tematico della storia della piattaforma satellitare pay italiana. Canale che, negli anni, si è accreditato come uno dei protagonisti della televisione a tema.

Nel gennaio 2014 MARCOPOLO è approdato anche all’offerta free del digitale terrestre come unico canale televisivo dedicato ai viaggi e all’avventura e, soprattutto, all’Italia.

MARCOPOLO racconta tradizioni, costumi, miti e leggende dell’Italia del passato e del presente. Racconta l’Europa e il Mondo con uno stile, un linguaggio e con una capacità di narrazione tutta italiana. Il canale si pone l’obbiettivo di intrattenere offrendo agli spettatori, distratti da un’offerta troppo spesso strillata e priva di identità, una selezione di contenuti attenti al gusto e alle necessità di intrattenimento culturale ed informativo del proprio pubblico.

Marcopolo, visibile al 222 del digitale terrestre e al canale 810 di SKY è anche distribuito in streaming sul portale almamediaitalia.it sia su rete fissa che in mobilità su smartphone e tablet.