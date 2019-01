Whirlpool, terzo riconoscimento come Top Employer Italia

Whirlpool EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) ha ricevuto, per il terzo anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento come Top Employer Italia e, per il secondo anno consecutivo, come Top Employer Europa, essendo stata certificata dal Top Employer Institute in sei Paesi (Italia, Francia, Polonia, Russia, Sud Africa e Regno Unito).

La certificazione Top Employers, rilasciata solamente alle aziende che garantiscono i più alti standard qualitativi nella gestione delle risorse umane, riconosce l’impegno di Whirlpool nel realizzare progetti strategici volti a creare un ambiente che responsabilizza e sviluppa le competenze dei propri dipendenti.



“In Whirlpool le persone rappresentano il motore dei nostri successi, ed è per questo che lavoriamo costantemente per metterle nelle condizioni di poter svolgere al meglio il proprio lavoro” – commenta Ryme Dembri, Vice Presidente Risorse Umane di Whirlpool EMEA – “Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati confermati Top Employer Europa per il secondo anno consecutivo, un riconoscimento che premia i nostri continui sforzi nell’implementazione di programmi all’avanguardia dedicati alle risorse umane con l’obiettivo di creare degli stimolanti percorsi di sviluppo delle competenze e un ambiente di lavoro attrattivo per tutti i dipendenti. Essere parte del network Top Employers ci permette di dialogare con le migliori best practice di tutta Europa in ambito HR, aiutandoci a rendere il nostro ambiente di lavoro sempre più stimolante e orientato all’eccellenza: solo così continueremo ad essere leader nell’innovazione, affrontando al meglio le sfide che il business ci pone davanti.”

Tra i progetti innovativi che caratterizzeranno il 2019 sarà lanciato EMPOWER, un programma parte dell’impegno di Whirlpool EMEA verso l’Inclusione e la Diversità che comprende attività di formazione, lavori di gruppo e coaching individuale, con l’obiettivo di supportare le donne nel realizzare al massimo il loro potenziale. Sempre nell’ottica di sviluppare i giovani talenti l’azienda propone il Fast Track Management Program, un percorso di carriera internazionale creato per formare i futuri leader, grazie al quale è possibile sperimentare job rotations di 30 mesi all’interno dei Paesi europei in cui Whirlpool è presente.

Nell’ambito dei programmi per l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze, l’EMEA Learning Hub mette a disposizione in un’unica piattaforma oltre 300 attività online disponibili in 16 diverse lingue. Inoltre, da quest’anno tutti i dipendenti operativi nelle sedi direzionali e amministrative potranno sperimentare lo smart working, in modo da rafforzare l’impegno dell’azienda verso il work-life balance e promuovere la flessibilità e la collaborazione tra i team.

La certificazione Top Employer

La certificazione Top Employer è rilasciata dal Top Employers Institute, autorità globale indipendente che certifica l’eccellenza nella gestione dei dipendenti.

L’Istituto valuta le strategie delle aziende nelle risorse umane attraverso un’articolata ricerca che copre diversi argomenti quali: Talent Strategy; Workforce Planning; Talent Acquisition; On-boarding; Learning & Development; Performance Management; Leadership Development; Career & Succession Management; Compensation & Benefits; Cultura aziendale.

In oltre 25 anni il Top Employers Institute ha certificato più di 1.300 organizzazioni in 115 Paesi. Come Top Employer Europa, Whirlpool EMEA è entrata a far parte di un prestigioso gruppo di aziende che vantano ambienti di lavoro con i più elevati standard europei e che si caratterizzano per una grande dedizione al raggiungimento dell’eccellenza nel management delle risorse umane.

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) è la principale azienda di elettrodomestici al mondo con un fatturato annuo di circa 21 miliardi di dollari, 92.000 dipendenti e 65 centri di produzione e di ricerca tecnologica nel 2018. Il Gruppo commercializza i marchi Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint e altri importanti brand in quasi tutti i Paesi del mondo.

In Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) conta oltre 21.000 dipendenti, una presenza sul mercato in oltre 30 Paesi e siti produttivi in sette Paesi. Whirlpool EMEA è un segmento operativo di Whirlpool Corporation. Il Quartier generale EMEA si trova in Italia, a Pero (MI). Per maggiori informazioni sull’azienda è possibile visitare il sito WhirlpoolCorp.com o seguirci sugli account LinkedIn e Twitter.