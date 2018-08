Yoga in Vigna, appuntamento domenica ad Offida

Entrare in perfetta armonia con la natura e i suoi ritmi attraverso la mente e… il palato: è la proposta di “Yoga in vigna”, originale appuntamento in programma domenica 26 agosto alla cantina PS Winery di Offida (AP).

A partire dalle ore 18, sulla terrazza panoramica della cantina, affacciata sulle vigne di collina cariche d’uva, l’insegnante certificato di Yin Yoga Samir Traini guiderà i partecipanti in un’ora di pratica lenta e meditativa alla ricerca dell’equilibrio delle emozioni e del proprio corpo. Successivamente sarà lo stesso Samir, sommelier WSET® Level 2 Award in Wines and Spirits, a condurre una degustazione di quattro vini biologici di PS Winery: i bianchi Offida Pecorino Docg “Aurai” e Marche Igt Incrocio Bruni “B54”, seguiti dall’Offida Rosso Docg “Baccofino” e dal Marche Rosso Igt “Fatjà”.



La degustazione sarà accompagnata da assaggi golosi preparati con prodotti gastronomici locali: fritto misto all’ascolana con olive, focaccia con salumi, formaggi locali con composte, orzo con verdure. Su richiesta sono disponibili varianti vegetariane.

Per la pratica di Yin Yoga è necessario portare tappetino, coperta e, preferibilmente, un cuscino. Le prenotazioni sono aperte fino a esaurimento posti (whatsapp: 3471983306 o 3899070352).