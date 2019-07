Potrebbe esserci un incremento sensibile in questi giorni di un ospite sgradito come la zanzara tigre nella nostra regione.

Secondo l’elaborazione di Anticimex nella settimana dal 25 al 31 luglio nelle Marche tutte le province (Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino e Ascoli Piceno), raggiungeranno l’indice potenziale di infestazione di zanzara tigre più alto, in una scala di intensità da 0 a 4, con una tendenza futura in crescita e un indice di calore compreso tra i 32 e i 40 gradi. L’unica eccezione è rappresentata dalla provincia di Ascoli Piceno che vedrà una tendenza futura in diminuzione e un indice di calore compreso fra i 27 e 32 gradi.