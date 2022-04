1° maggio con i Week-end Gastronomici di Primavera

Gusto e bellezza: questa la ricetta vincente dei Week-end Gastronomici promossi da Confcommercio Marche Nord. L’edizione di primavera in programma fino al 12 giugno, vedrà protagonisti ben 45 ristoranti e 30 località. ‘Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro Urbino e nel Montefeltro’ il sottotitolo dell’evento nel quale si incontrano tradizioni enogastronomiche e culturali. Anche nel finesettimana de 1° maggio l’occasione per gustare menù di grande impatto a base di prodotti del territorio, a un prezzo invitante e per visitare i nostri meravigliosi borghi, quelli dell’Itinerario della Bellezza e non solo.

Il 30 aprile e l’1 maggio saranno 4 i ristoranti dove poter degustare tante specialità: Il Castagno (Terre Roveresche), Al pavone bianco (Babbucce di Tavullia), Dall’amico (Montecalvo in Foglia), Villa San Marco (Montecopiolo)

Sabato 30 aprile

Il Castagno a Terre Roveresche (0721.977672)

Il menù: Bruschetta al pomodoro; Lonzino nostrano, pecorino e fave fresche con crescia di Pasqua e prosciutto di Carpegna; Tacconi di fave con guanciale e pomodoro; Pappardelle al magro d’anatra; Coniglio in potacchio con fave fresche al finocchietto selvatico; Faraona con olive taggiasche e pomodorini; Patate al forno e cicoria ripassata; Crostate e cantucci con vin santo; Vini: “Orcio” Colli Pesaresi Cantina Terracruda in bottiglia d.o.c.; Colli Pesaresi Sangiovese e Bianchello del Metauro Fiorini in caraffa

Domenica 1 maggio

Al Pavone bianco a Babbucce di Tavullia (0721.476159)

Il menù: Crostini di polenta con pecorino fondente; Insalata di legumi sfiziosa; Pomodori, capperi e olive su bruschetta di farro; Salame nostrano; Taglierine caserecce ragù e piselli; Gnocchi di patate con asparagi e piccole verdure; Lombata al Verdicchio in arrosto segreto; Salsicciotti pepati e costine alla griglia; Patate arrosto; Crostata alla pesca; Vini: Sangiovese locale in bottiglia d.o.c

Dall’Amico a Montecalvo in Foglia (0722.043828)

Il menù: Focaccina sfogliata; Salumi nostrani; Casciotta urbinate; Olive all’ascolana; Gnocchi casalinghi radicchio, speck e noci; Chitarrine misto verdure con salsiccia; Scaloppine al limone e salvia; Lonzino di maiale all’arancio e aceto glassato; Patate sabbiate al profumo di alloro; Insalata rustica; Ciambellone mandorlato con gocce di cioccolato; Vini: Colli Pesaresi in bottiglia d.o.c.; rosso in caraffa

Villa San Marco a Montecopiolo (0722.78598)

Il menù: Roast-beef all’aceto balsamico; Tortino ai funghi; Strüdel di verdure; Quiche loraine alle melanzane e menta; Olive ascolane; Passatelli con guanciale piccadilly; Tagliatelle ai prugnoli; Tagliata di manzo al sale maldon e rosmarino; Patate al rosmarino; Bavarese al cioccolato e chantilly; Vini: in bottiglia d.o.c

PER PARTECIPARE AI “WEEK END GASTRONOMICI 2022” OCCORRE PRENOTARSI TELEFONICAMENTE, ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA DATA IN CALENDARIO, DIRETTAMENTE AI RISTORANTI PRESCELTI, INDICANDO IL NUMERO DEI PRESENTI. IL SUCCESSO RISCOSSO DALL’INIZIATIVA HA EVIDENZIATO LA NECESSITÀ DI UNA TEMPESTIVA PRENOTAZIONE BEN PIÙ ANTICIPATA RISPETTO AL TERMINE SEGNALATO, POICHÉ ALCUNI ESERCIZI COPRONO SPESSO LE PROPRIE POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE GIÀ SETTIMANE PRIMA.

Nei siti internet www.ascompesaro.it e www.lemarchediurbino.it è possibile scaricare il libricino-guida con tutti gli appuntamenti